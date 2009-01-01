РФ уже почти как большая Северная Корея, отметил народный избранник.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

Нардеп, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народазаявил, что в России послезначительно ухудшилась, говорят о начале необратимых процессов.

Об этом он рассказал в интервью liga.net.

В то же время политик подчеркнул, что РФ уже почти как большая Северная Корея, она не считается ни с какими международными нормами.

"Россия — это такая страна, в которой люди будут умирать от голода, но у них сохранится отменная пропаганда, рассказывающая, как все хорошо, и на первом плане останутся вооруженные силы", — считает народный избранник.

По его словам, "невооруженным глазом видно, что после санкций экономика значительно ухудшилась, говорят о начале необратимых процессов, и даже если с них будут сняты санкции, то восстановить некоторые отрасли они не смогут".

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини говорила, что Российская Федерация слишком бедна, чтобы называться сверхдержавой.