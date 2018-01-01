"Нафтогаз" обжаловал приостановку решения Стокгольма по спору с "Газпромом"

При этом в соответствии с законом Швеции "Об арбитраже" приказ апелляционного суда не может быть обжалован.

УНИАН

НАК "Нафтогаз Украины" обратился в апелляционный суд Швеции для отмены приказа о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража о взыскании с "Газпрома" ,6 млрд.

Об этом сообщил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

"Сегодня мы сделали представление в апелляционный суд в Швеции, который рассматривает обжалования решения арбитража. В отличие от арбитража, правила которого запрещают публичность, представление в апелляционный суд является, как правило, публичными. Поэтому все желающие могут его прочитать - там есть много чего интересного!" - написал Витренко на своей странице в Facebook.

Витренко отметил, что пока "Газпрому" удалось добиться только приостановления принудительного взыскания, и "Нафтогаз" будет добиваться наказания для российской компании "за такие нечестные действия". "Мы заставим "Газпром" заплатить долг в полном объеме", - пообещал он.

Шведский апелляционный суд округа Свеа 13 июня приостановил исполнение решения стокгольмского арбитража, которое касается транзитного контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом". Это лишило "Нафтогаз" основания для ареста активов российской компании за рубежом.

"Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража (...) Данное обстоятельство будет использовано "Газпромом" при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах", - сообщили в компании.

При этом в соответствии с законом Швеции "Об арбитраже" приказ апелляционного суда не может быть обжалован.

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