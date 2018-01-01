"Нафтогаз" решил получить от "Газпрома" компенсацию переплаты за польский газ

Существует юридическая возможность требовать от "Газпрома" компенсацию убытков.

"Нафтогаз" будет требовать от "Газпрома" компенсацию фото: investgazeta.net

От российской компании "Газпром" НАК "Нафтогаз Украины" будет требовать компенсировать разницу между ценой по контракту и ценами, по которым закупается газ в экстренном режиме, заявил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Мы сейчас имеем юридическую возможность требовать от "Газпрома" компенсацию убытков из-за срыва поставок газа с их стороны", — написал Витренко на своей странице в Facebook.

"Разница между ценой по контракту с "Газпромом" и ценами, по которым мы сейчас закупаем газ в экстренном режиме, должна быть нам компенсирована "Газпромом", — добавил он.

Напомним, "Газпром" принял решение с 1 марта прекратить поставки "Нафтогазу". 2 марта российский монополист объявил о разрыве всех газовых контрактов с Украиной. По словам руководителя "Газпрома" Алексея Миллера, компания расторгнет контракты на поставку газа украинским потребителям и на транзит газа в Европу через Украину. 3 марта "Газпром" объявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом".

Ранее, 28 февраля, "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к "Газпрому", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долл. По итогам рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 млрд долл. При этом в "Газпроме" заявили о несогласии с аргументацией Стокгольмского арбитража.