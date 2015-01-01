Наказание за захват Крыма. Расширенные санкции США против России вступили в силу

Санкционный список пополнили десятки юридических лиц.

Санкции, иллюстрация lratvakan.com

Во вторник, 27 декабря 2016 года, вступили в силу расширенные экономические, введенные из-за

Об этом пишет Deutsche Welle, ссылаясь на данные Федерального реестра Штатов.

В то же время издание уточнило, что санкционный список пополнили 23 юридических лица из РФ и полуострова, а также семь физлиц.

"В него вошли президент "Национальной Медиа Группы" Кирилл Ковальчук, члены совета директоров банка "Россия", глава правления "Собинбанка" Олег Минаев и бизнесмен Евгений Пригожин", — отметили журналисты.

Кроме того, под ограничительные меры попали ряд предприятий: "Стройпроект", "Крымские морские порты", "Крымская железная дорога", "РосХимТрейд", а также "Транспетрочарт".

Ранее Евросоюз решил продлить еще на полгода действие экономических санкций, которые были введены против Российской Федерации. Напомним, ЕС ввел ограничительные меры в отношении страны летом 2014 года.