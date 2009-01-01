Сегодня, 17:41 RSS

Нападение как защита. Почему жалоба России на Украину в ВТО — аморальна

Сегодня, 16:17

Украина должна обосновать введение эмбарго необходимостью защиты нацинтересов, говорит Андрей Новак.

Украина, Россия, кулак
tnews.co.th
Подача Россией иска во Всемирную торговую организацию по поводу торгового эмбарго, веденного Украиной против ряда товаров из РФ, — это свидетельство аморальности Москвы, первой устроившей эмбарго украинским товарам.

Об этом глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак рассказал в комментарии "Главвреду".

"Дальнейшая судьба иска России против Украины будет зависеть от того, будет ли готова Всемирная торговая организация создать прецедент по применению нормы о том, что каждая страна имеет право на защиту своих национальных интересов в случае военных действий или непредвиденных обременительных международных обстоятельств", — говорит эксперт.

"А поскольку в Украине так и не объявлено военное положение, то она может взывать только к норме об обременительных международных обстоятельствах, что у нас тождественно понятию АТО. Если украинская сторона обратится к этой норме, а ВТО пойдет на использование этой нормы, то это будет первый прецедент. А после этого государство, которое пострадало от этих непростых международных обстоятельств, имеет право на любую форму защиты своих национальных интересов, в том числе посредством введения ограничений в торговых отношениях, например, она может ограничивать доступ товаров, поступающих из страны-агрессора", — объяснил экономист.

По его мнению, многое в этом деле зависит от того, насколько правильно будет вести себя украинская сторона, а также от того, готова ли ВТО впервые использовать данную норму: "Ведь если эта норма будет впервые применена, это запустит цепную реакцию, согласно прецедентному праву, которым руководствуются в международной практике. И подобную норму тогда смогут использовать другие страны, пребывающие в той или иной форме непредвиденных и обременительных международных обстоятельств".

"Украина должна аргументировать свои действия и введение санкций против России только одним — необходимостью защиты своих национальных интересов, причем именно с таким уточнением — в непростых международных обстоятельствах. Использование любых других норм приведет к правовому поражению Украины в границах ВТО", — считает глава Комитета экономистов Украины.

"Что касается того, имела ли Россия право подавать такой иск, если и сама вводила аналогичные санкции против Украины? В разговорах о российской политике слово "мораль" уже, как минимум, три года не актуально. Россия ведет "гибридную войну", больша́я часть которой — это экономика. И принцип у Москвы такой: лучшая защита — нападение. Поэтому ожидать, что россияне будут соблюдать какие-то моральные нормы и устои, что в дальнейшем не будут продолжать давление и агрессию против Украины, будет большой иллюзией", — подытожил Андрей Новак.

Напомним, в мае 2017-го Украина ввела антидемпинговую пошлину на шоколадные изделия из РФ, а в апреле — применила антидемпинговые меры в отношении импорта российских шлифовальных кругов.

Также напомним, что 2 января в Украине начали действовать пошлины в отношении товаров из РФ, что стало ответом Киева на начатое РФ торговое эмбарго на украинские товары.

Теги:  
ВТО, иск, Украина, Россия, торговая война, эмбарго, санкции, контрсанкции, Андрей Новак, экономист, эксперт
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...