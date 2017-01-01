Нардепам компенсировали почти 10 миллионов за проезд по Украине

Согласно закону "О статусе нардепа", в расходах на обеспечение ВР предусматриваются средства на проезд депутатов.

Согласно закону "О статусе народного депутата", в расходах на обеспечение Верховной Рады предусматриваются средства на проезд депутатов всеми видами транспорта.

В связи с этим Рада компенсировала 250 народным депутатам 9,4 млн гривен стоимости проезда по территории Украины в 2017 году, говорится в ответе аппарата Рады на запрос Украинских новостей.

245 депутатов получили компенсацию по 38 170 гривен, в том числе первый заместитель председателя Рады Ирина Геращенко, вице-спикер Оксана Сыроид, председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак и председатель фракции "Объединение "Самопомощь" Олег Березюк.

Также компенсацию получили представитель Президента в Раде Ирина Луценко, заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, депутаты от БПП Мустафа Найем и Сергей Лещенко.

Среди получивших компенсацию за проезд числится депутат Вячеслав Богуслаев (группа "Воля народа"), который задекларировал 1,1 млрд гривен доходов за 2016 год.

Компенсацию получили также депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка, депутат от группы "Партия "Відродження" Антон Яценко и внефракционный Борислав Розенблат.

Ранее сообщалось, что 93 депутата Рады получили компенсацию из государственного бюджета за свои командировки в 2017 году. Среди тех, кому госдуарство оплачивало поездку, есть и сын президента Украины Алексей Порошенко.