Нардепы и эксперты просят КС разъяснить соответствие Конституции моратория на землю

Группа народных депутатов и экономических экспертов обратились в Конституционный Суд за разъяснением относительно соответствия Конституции действующего моратория на землю.

Конституционный суд ccu.gov.ua

Соответствующий документ в КС передали сегодня депутаты Алексей Мушак и Виктор Романюк, соучредитель Easy Business Денис Пасько, основатель Украинского общества экономических свобод Сергей Фурса, заместитель председателя Украинской аграрной ассоциации Марьян Заблоцкий.

Конституционное представление о конституционности п. 14, 15 раздела Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины подписали 47 народных депутатов при необходимых 45.

"Направление такого конституционного представления преследует цель либерализации рынка земли путем признания многолетнего моратория нарушающим конституционные права граждан", — заявляют его инициаторы.

Авторы представления видят ряд нарушений в нормах Земельного кодекса, которые ограничивают права не только владельцев земли, но и всех граждан Украины, имеющих конституционное право собственности на землю, но лишенных возможности ее приобретения. Также, по их мнению, мораторием нарушено право на предпринимательскую деятельность и достаточный жизненный уровень. "Конституция не позволяет сужение объема прав и свобод при принятии нового законодательства, но фактически установление моратория законом приводит к ограничению конституционного права на собственность, которое включает право распоряжаться своим имуществом, и нарушает принцип равенства прав, ведь под действие моратория попадают только некоторые виды земельных участков", — утверждают авторы документа.

Напомним, в 2016 года мораторий был раз продлен до 1 января 2018 года.

По оценкам экспертов, действие моратория наносит экономический ущерб для всей страны. Продление моратория на один год — это минус 3 млрд долл. для экономики, мораторий до 2022 года — минус 69 млрд долл.

Обращение в Конституционный суд

Инициатор конституционного представления Алексей Мушак также является автором законопроекта "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", которым предлагается открыть рынок земли и ввести ряд предохранителей против чрезмерной концентрации земли в руках одного владельца и против покупки земли по заниженной цене. Законопроектом также предлагается заблокировать коррупционные схемы покупки земли, которые сложились на протяжении действия моратория с 2001 года.

Рассмотрение такого представления должен состояться в течение 6 месяцев.