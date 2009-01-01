Наступила на горло. Россия отменила льготы для предприятий ЛНР и ввела ввозные пошлины

Производственная деятельность большинства предприятий-экспортеров ЛНР будет сокращаться.

В России отменены льготы для промышленных предприятий-экспортеров непризнанной

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

С учетом отсутствия у них необходимых оборотных средств (из-за отсрочки платежей со стороны контрагентов и требования обязательной 100% оплаты поставщикам сырья и материалов из РФ в условиях дефицита средств), это прогнозировано приведет к прекращению производственной деятельности большинства предприятий-экспортеров ЛНР.

Ранее такие предприятия, как ОАО "Сталь", ООО "Лугамаш", ЧАО "Луганский завод "Сантехдеталь" и др. вывозили продукцию в РФ по нулевой ставке ввозной пошлины, тогда как в настоящее время установлена ставка от 5% до 20%. При этом, из-за неконкурентоспособности продукции эти предприятия ЛНР вынуждены реализовывать продукцию в РФ по предельно низким ценам, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в ЛНР на заправках нет бензина, резко активизировался "черный рынок".