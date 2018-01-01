Назначен новый глава "ПриватБанка"

Государственную банковскую структуру возглавил чешский специалист Петр Крумханзл.

Петр Крумханзл назначен главой "ПриваБанка". Фото: newsnetwork.tv

Главой правления "ПриватБанка" 9 февраля назначен топ-менеджер Петр Крумханзл.

Решение утвердило правление Национального банка Украины, сообщается на странице финансового регулятора в Facebook.

"ПриватБанк" должен восстановить устойчивую бизнес-модель и одновременно сохранить инновационность несмотря на груз проблем, которые достались государственному банку в наследство от прежних владельцев", - сообщили в НБУ о первоочередных задачах.

Напомним, ранее в "ПриватБанке" и.о. главы правления была назначена Галина Пахачук. Кандидатура чешского специалиста Петра Крумханзла была согласована в НБУ 8 февраля 2018 года.