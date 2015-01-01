Названы самые популярные марки и модели автомобилей в Украине в 2016 году

В 2016-м в Украине продали 65,5 тысячи новых легковушек.

Украинцы неохотно поддерживают отечественный автопром autonews.autoua.net

В последнем месяце 2016 года украинцы купили 7601 новых легковых автомобилей , или на 40% больше, чем годом ранее. Таким образом в прошлом году в Украине было реализовано и поставлено на учет МВД 65 562 новые машины.

По сравнению с 2015 годом рынок вырос на 41%, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Весь прошлый год рынок новых легковых авто демонстрировал положительную динамику относительно 2015 года. Так, январский старт начался с продаж, объем которых на 23% превысил аналогичный показатель предыдущего года. В феврале спрос на новые машины вырос уже на 44 процента.

Весна 2016-го началась бурным ростом потребительской активности. Мартовский рост рынка составил 117 процентов. В апреле украинцы купили на 86% больше автомобилей, чем годом ранее. Однако в мае рынок немного остыл, но при этом сохранил положительный тренд. Майские продажи увеличились на 48 процентов.

Первый летний месяц был на 42% "горячей", чем в 2015 году. А вот июль отметился затишьем, рынок вырос только на 4%. Однако уже в августе спрос на новые автомобили вырос на 63%.

Несмотря на либерализацию импорта автомобилей с пробегом, произошедшую в августе, осенние продажи новых машин превосходили аналогичные показатели предыдущего года. Так, рынок сентября возрос на 32%, октябрьские продажи увеличились на 8%, а в ноябре был зафиксирован 50-процентный скачок спроса на новые авто.

И наконец в последнем месяце года рынок также остался в плюсе — декабрьский показатель, как писалось выше, увеличился на 40 процентов.

Подводя итоги 2016 года, в ассоциации Укравтопром составили рейтинг автомобильных брендов, которые украинцы предпочли в прошлом году.

Самое большее количество первичных регистраций за период с января по декабрь пришлось на автомобили марки Toyota — 7668 шт., что на 56% больше чем в 2015г.

На втором месте — Renault с результатом 6389 авто, который на 52% больше прошлогоднего.

Третье место досталось Volkswagen — 5001 продаж (+ 117% к аналогичному периоду прошлого года).

Далее в ТОП-10 в порядке убывания вошли:

Skoda — 4145 авто (+ 91%), KIA — 3982 авто (+ 98%), Ford — 3612 авто (+ 38%), Nissan — 3444 авто (+ 29%), Hyundai — 3396 авто (+ 33%), BMW — 3073 авто (+ 70%), а замыкает лидирующую десятку — ЗАЗ, автомобили отечественного бренда выбрали 2758 покупателей (-4% к АППГ).

Любопытно, что бестселлером продаж 2016 года стал KIA Sportage (2736 единиц, что почти в 3 раза больше чем годом ранее).

Следующей в рейтинге популярности была модель Renault Logan (2079 шт.), на третьем месте Renault Duster (2032 шт.), четвертую позицию заняла Skoda Octavia (1924 шт.), компактный кроссовер Toyota RAV-4 замыкает пятерку лидеров (1902 автомобилей).

В ТОП-10 2016 года также вошли: Toyota Corolla (1853), Volkswagen Jetta (1846), Ford Fiesta (1616) Toyota Camry (1393) и Volkswagen Polo (1226).