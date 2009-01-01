Названы условия для получения Украиной пятого транша МВФ

Важным условием продолжения программы станет приверженность политики Украины целевым показателям, предусмотренным программой МВФ.

Названы условия для получения Украиной транша МВФ rus.ruvr.ru

Для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Международного валютного фонда Украина должна утвердить пенсионную реформу, ускорить приватизацию и показать реальные результаты в борьбе с коррупцией.

Об этом заявил директор по коммуникациям МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне, сообщает УНИАН.

"По поводу четвертого пересмотра —мы ожидаем, что он будет возможен после того, как законодательство, необходимое для пересмотра, будет принято. Ключевые вопросы - пенсионная реформа, шаги по ускорению приватизации, конкретные результаты в борьбе с коррупцией, они станут ключом для того, чтобы программа продолжилась", — сказал он.

Также Райс отметил, что важным условием продолжения программы станет приверженность энергетической и фискальной политики Украины целевым показателям, предусмотренным программой МВФ.

Напомним, согласно предварительному проспекту эмиссии Украиной еврооблигаций, очередной визит миссии МВФ в Украину ожидался 19 сентября, однако позднее в Фонде заявили, что точной даты пока нет, а визит миссии возможен "в ближайшем будущем".

13 сентября в ходе визита в Украину заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон заявил, что страна при условии дальнейшего проведения реформ после достижения стабилизации экономики обеспечит себе "светлое будущее", которое будет поддержано ростом мировой экономики. Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман в ходе встреч с Липтоном выразили готовность Украины продолжать сотрудничество с МВФ в рамках программы сотрудничества и проводить необходимые реформы.

МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. в марте 2015 года. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

По результатам третьего пересмотра программы EFF Международный валютный фонд призвал украинские власти для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.

НБУ ожидает выделения МВФ Украине 2 млрд долл. до конца 2017 года.