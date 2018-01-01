НБУ искусственно девальвирует гривну, платежеспособность населения будет падать - эксперт

Сокращение помощи Украине от МВФ говорит о недоверии к киевским властям, заявил экономист Андрей Новак.

Украине нужно выполнить условия, поставленные западными партнерами, считает Андрей Новак. "РБК-Украина" Сокращение финансовой помощи на 60%, которую Украина могла получить от Международного валютного фонда, свидетельствует о недоверии к действующей украинской власти.

Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал известный украинский экономист Андрей Новак.

"Сокращение финансовой помощи на 60%, которую Украина может получить от МВФ, свидетельствует о недоверии к украинской власти. Это четкий сигнал, что Украину как государство будут поддерживать, но на минимальном уровне. Украинская власть не оправдала ожиданий, поэтому МВФ сократил на 60% программу помощи на ближайшие три года", - отметил Новак.

При этом эксперт отметил, что сокращение финансирования является серьезным ударом экономической ситуации в стране.

"Это удар по способности Украины погашать долги и удар по курсу гривни. В этих условиях украинская власть должна сделать выводы и выполнить те условия, которые поставили наши западные партнеры, в частности создать антикоррупционный суд согласно версии, согласованной с Венецианской комиссией. Без этого украинская власть не сможет вернуть доверие, что ставит под удар экономическую и финансовую ситуацию в стране", - сказал экономист.

По его словам, НБУ продолжает решать проблемы с помощью девальвации гривны и увеличения государственного долга, что приведет к снижению уровня платежеспособности населения.

"В бюджете на 2018 год правительство заложило курс гривны более 30. Это их план искусственной девальвации гривны. Несмотря на назначение нового председателя, политика НБУ не меняется и продолжает решать проблемы с помощью девальвации гривны, что увеличит темп инфляции и увеличения государственного долга. Бюджет на текущий год предусматривает увеличение госдолга на 231 млрд гривен. Платежеспособность населения будет падать", - резюмировал Новак.

Напомним, ранее в МВФ назвали ключевое условие для предоставления нового транша Украине.