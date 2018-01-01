НБУ ощутимо укрепил гривню: доллар и евро опустились ниже психологических отметок

Регулятор решил, что 10 рублей должны стоить 4,6263 грн.

Нацбанк укрепил гривню по отношению к доллару, евро и рублю brd24.com

Национальный банк ощутимо повысил официальный курс украинской валюты — гривни — доллар и евро опустились ниже психологических отметок.

Американская валюта подешевела на 22 копейки, а европейская — на 29, свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

Официальный курс гривни на 13 февраля:

100 долларов — 2684,0367 грн (12 февраля — 2705,8546);

100 евро — 3291,4342 грн (3320,8954);

10 рублей — 4,6263 грн (4,6515).

Ранее президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой говорил, что руководство страны проводит линию на девальвацию (обесценение) гривни относительно иностранных валют для того, чтобы помочь обогащаться олигархам.