НБУ ощутимо повысил курс гривни к доллару и евро

Регулятор решил, что 10 рублей должны стоить 4,5939 грн.
Американская валюта подешевела на 26 копеек, а европейская — на 30, свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
Официальный курс гривни на 12 марта:
100 долларов — 2609,3953 грн (7 марта — 2634,8957);
100 евро — 3240,0861 грн (3270,1691);
10 рублей — 4,5939 грн (4,6632).
Ранее президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой говорил, что руководство страны проводит линию на девальвацию (обесценение) гривни относительно иностранных валют для того, чтобы помочь обогащаться олигархам.