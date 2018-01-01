НБУ ощутимо повысил курс гривни к доллару и евро

Регулятор решил, что 10 рублей должны стоить 4,5939 грн.

Нацбанк повысил курс гривни к трем валютам РБК-Украина

В среду, 7 марта, Национальный банк ощутимо повысил официальный курс украинской валюты — гривни — по отношению к доллару и евро.

Американская валюта подешевела на 26 копеек, а европейская — на 30, свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

Официальный курс гривни на 12 марта:

100 долларов — 2609,3953 грн (7 марта — 2634,8957);

100 евро — 3240,0861 грн (3270,1691);

10 рублей — 4,5939 грн (4,6632).

Ранее президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой говорил, что руководство страны проводит линию на девальвацию (обесценение) гривни относительно иностранных валют для того, чтобы помочь обогащаться олигархам.