НБУ поставил крест еще на одном банке

Большинство вкладчиков "Платинум Банка" получит свои сбережения в полном объеме, заверили в НБУ.

Нацбанк, иллюстрация forbes.ua

Во вторник, 10 января, правление Нацбанка"Платинум Банк", который в Украине входит во вторую двадцатку по объему активов.

Об этом говорится на сайте регулятора.

В ведомстве уточнили, что финучреждение должно было обеспечить положительное значение регулятивного капитала до 1 января 2017 года, но не достигло цели.

"97% или 197 тыс. вкладчиков банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физлиц сумму в 200 тыс. гривен", — отметили в НБУ.

При этом клиенты, чьи сбережения больше, получат их в пределах суммы, гарантированной госфондом. По данным УНИАН, в 2014-2016 году Нацбанк признал неплатежеспособным 81 банк.

Напомним, 18 декабря Кабинет министров провел заседание, на котором поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО "ПриватБанк" в стопроцентную государственную собственность.