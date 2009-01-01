НБУ повысил курс гривны: доллар подешевел на десять копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2862,0982 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на 10 копеек.
Официальный курс гривны на 7 марта:
100 долларов — 2702,1320 грн (6 марта — 2711,9249);
100 евро — 2862,0982 грн (2865,1487);
10 рублей — 4,6319 грн (4,6035).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.