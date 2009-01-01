НБУ повысил курс гривны, доллар подешевел на девять копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2848,3810 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на девять копеек.
Официальный курс гривны на 3 марта:
100 долларов — 2709,1316 грн (2 марта — 2718,0639);
100 евро — 2848,3810 грн (2862,9367);
10 рублей — 4,6384 грн (4,6560).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.