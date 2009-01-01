НБУ повысил курс гривны, доллар подешевел на девять копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2848,3810 грн.

Нацбанк, иллюстрация forbes.ua

повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на девять копеек.

Официальный курс гривны на 3 марта:

100 долларов — 2709,1316 грн (2 марта — 2718,0639);

100 евро — 2848,3810 грн (2862,9367);

10 рублей — 4,6384 грн (4,6560).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.