НБУ снизил курс гривны, доллар "отвоевал" восемь копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3109,3556 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на восемь копеек.
Официальный курс гривны на 15 сентября:
100 долларов — 2616,2016 грн (14 сентября — 2607,9643);
100 евро — 3109,3556 грн (3124,0804);
10 рублей — 4,5286 грн (4,5224).
Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.