НБУ снизил учетную ставку до 12,5% и ожидает падения инфляции до 8 процентов

Смягчение монетарной политики направлено на поддержку экономического роста, говорят в Нацбанке.

продолжил смягчение монетарной политики, как и месяцем ранее, и принял решение снизить учетную ставку на 0,5 п.п. — до 12,5% годовых.

Потребительская инфляция в апреле замедлилась до 12,2% в годовом выражении, оказавшись ниже траектории прогноза регулятора, об этом со ссылкой на сообщение НБУ пишет УНИАН.

"Смягчение монетарной политики согласовывается с необходимостью достижения целей по инфляции в 2017-2018 годах и одновременно направлено на поддержку экономического роста", — отметил НБУ.

Показатель инфляции, по прогнозам НБУ, составит 9,1% по итогам текущего года, 6% — 2018 и 5% — 2019 года.

В то же время Нацбанк считает достижимой цель по инфляции к концу 2017 года в пределах 8% плюс/минус 2 п.п.

Как отмечается в материалах НБУ, также регулятор оставил неизменным ориентир по инфляции на 2018 год – на уровне 6% плюс/минус 2 п.п.

Неизменными остались и прогнозы регулятора по инфляции, согласно которым показатель составит 9,1% по итогам 2017 и 6% – по итогам 2018 года.

Агентство напомнило, что Национальный банк с 14 апреля снизил учетную ставку до 13% годовых, после того как три предыдущих месяца подряд сохранял ее на уровне 14% годовых.

Инфляция в Украине в апреле 2017 года по сравнению с апрелем 2016 года замедлилась до 12,2%, по сравнению с мартом — до 0,9%. С начала года потребительские цены в Украине выросли на 4,9%.

Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года.

Также напомним 28 октября Нацбанк снизил учетную ставку на 1 п.п., или до 14% годовых, и делал это шесть месяцев подряд.