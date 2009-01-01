НБУ снова ослабил гривну, доллар подорожал на пять копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2936,8201 грн.

Доллары, иллюстрация ubr.ua

снова— гривны — по отношению к доллару.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на пять копеек.

Официальный курс гривны на 17 января:

100 долларов — 2772,1541 грн (16 января — 2766,9232);

100 евро — 2936,8201 грн (2949,8168);

10 рублей — 4,6507 грн (4,6605).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.