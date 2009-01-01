НБУ снова ослабил гривну, доллар подорожал на пять копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2936,8201 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на пять копеек.
Официальный курс гривны на 17 января:
100 долларов — 2772,1541 грн (16 января — 2766,9232);
100 евро — 2936,8201 грн (2949,8168);
10 рублей — 4,6507 грн (4,6605).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.