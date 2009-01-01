НБУ снова повысил курс гривны — доллар "потерял" восемь копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3065,0806 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на восемь копеек.
Официальный курс гривны на 30 августа:
100 долларов — 2544,0576 грн (29 августа — 2551,5762);
100 евро — 3065,0806 грн (3042,7546);
10 рублей — 4,3464 грн (4,3582).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.