НБУ снова снизил курс гривны, доллар подорожал на пять копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3123,5364 грн.

Гривны и доллары, иллюстрация news.online.ua

снова— гривны — по отношению к доллару и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на пять копеек.

Официальный курс гривны на 22 сентября:

100 долларов — 2623,7181 грн (21 сентября — 2618,9634);

100 евро — 3123,5364 грн (3144,5894);

10 рублей — 4,5062 грн (4,5054).

Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.