НБУ снова снизил курс гривны, доллар подорожал на пять копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3123,5364 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на пять копеек.
Официальный курс гривны на 22 сентября:
100 долларов — 2623,7181 грн (21 сентября — 2618,9634);
100 евро — 3123,5364 грн (3144,5894);
10 рублей — 4,5062 грн (4,5054).
Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.