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НБУ снова снизил курс гривны, доллар подорожал на семь копеек

Сегодня, 11:14

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2949,6274 грн.

гривна, доллар, валюта
Гривны и доллары, иллюстрация news.online.ua
Национальный банк снова снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на семь копеек.

Официальный курс гривны на 29 мая:

100 долларов — 2634,5368 грн (26 мая — 2627,6670);

100 евро — 2949,6274 грн (2946,6658);

10 рублей —4,6419 грн (4,6864).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.

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НБУ, гривна, доллар, евро, рубль, курс, Нацбанк
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