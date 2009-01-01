НБУ снова снизил курс гривны, доллар подорожал на семь копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2949,6274 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на семь копеек.
Официальный курс гривны на 29 мая:
100 долларов — 2634,5368 грн (26 мая — 2627,6670);
100 евро — 2949,6274 грн (2946,6658);
10 рублей —4,6419 грн (4,6864).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.