НБУ снова укрепил гривну: доллар ощутимо подешевел

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2760,3684 грн.

Нацбанк, иллюстрация forbes.ua

снова— гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на 41 копейку.

Официальный курс гривны на 6 января:

100 долларов — 2628,6719 грн (5 января — 2669,2366);

100 евро — 2760,3684 грн (2785,8822);

10 рублей — 4,3337 грн (4,4005).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.