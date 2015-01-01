Нацбанк укрепил гривну: доллар "потерял" 50 копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2785,8822 грн.

Гривны и доллары, иллюстрация news.online.ua

повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на 50 копеек.

Официальный курс гривны на 5 января:

100 долларов — 2669,2366 грн (30 декабря — 2719,0858);

100 евро — 2785,8822 грн (2842,2604);

10 рублей —4,4005 грн (4,5113).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.