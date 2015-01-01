Нацбанк укрепил гривну: доллар "потерял" 50 копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2785,8822 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на 50 копеек.
Официальный курс гривны на 5 января:
100 долларов — 2669,2366 грн (30 декабря — 2719,0858);
100 евро — 2785,8822 грн (2842,2604);
10 рублей —4,4005 грн (4,5113).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.