НБУ укрепил гривну, евро "потерял" 22 копейки

Регулятор решил, что 100 долларов должны стоить 2711,9036 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, европейская валюта подешевела на 22 копейки.
Официальный курс гривны на 31 января:
100 долларов — 2711,9036 грн (30 января — 2719,2242);
100 евро — 2882,7535 грн (2904,4034);
10 рублей — 4,5077 грн (4,5080).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.