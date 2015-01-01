Не нашли замену рынку РФ. Почему экономика Украины превращается в аграрно-сырьевую

За девять месяцев весь объем украинского экспорта сократился на 8%, говорит Виктор Суслов.

Виктор Суслов Главред

После Революции Достоинства Киев так и не смог найти альтернативу, от которого он отказался, поэтому экономика Украины превращается в аграрно-сырьевую.

Об этом заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Виктор Суслов рассказал на чате в "Главреде".Виктор Суслов:

"Недавно президент Украины заявил, что доля украинского экспорта, идущего в Россию, уменьшилась до 8%. Три года назад эта доля превышала 32%. Но одновременно за девять месяцев весь объем украинского экспорта сократился на 8%. Иначе говоря, Украине не удалось найти замену российскому рынку сбыта", — говорит экономист.

"Кроме того, если раньше Украина поставляла в Россию значительный объем высокотехнологичной промышленной продукции, то на рынки Евросоюза и других стран она поставляет преимущественно сырье", — напомнил экс-министр.

"В целом, и украинское производство, и украинский экспорт приобретают ярко выраженный сырьевой характер. Видимо, будущее Украины связано с превращением экономики в аграрно-сырьевую", — посетовал Виктор Суслов.

Напомним, ранее экономист назвал главные ошибки украинской власти в 2016-м году.

Больше читайте на "Главреде":"Экономист Виктор Суслов: война не должна быть средством заработка, иначе она никогда не закончится".