Нефть дешевеет из-за экспорта Ирана и увеличения числа буровых в США

Следующего скачка цен на нефть не будет, пока трейдеры не увидят, что производители действительно снижают объемы добычи.

Сегодня, 9 января, мировые цены на нефть продолжают снижаться в связи с ростом экспорта из Ирана и увеличения числа буровых установок в США.

Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 13.00 по киевскому времени, стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,45% — до 56,26 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 1,37% — до 53,25 доллара за баррель, сообщает Reuters.

По данным трейдеров, снижение котировок спровоцировал рост экспорта из Ирана, тогда как другие члены ОПЕК, напротив, их снижают. Иран за последние месяцы 2016 года продал более 13 миллионов баррелей нефти, которая долгое время находилась в плавучих хранилищах, снизив таким образом объем хранимой там нефти до 16,4 миллиона баррелей.

Кроме того, давление на цены продолжают оказывать данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок. По итогам завершившейся 6 января рабочей недели их число выросло на 1,06%, до 665 единиц. В годовом выражении показатель увеличился на 0,15%. Количество нефтяных буровых установок выросло на 0,76%, до 529 штук, газодобывающих — на 2,27%, до 135 штук.

Американские компании увеличивают число буровых установок десятую неделю подряд благодаря тому, что цены на нефть остаются на уровне, позволяющем им генерировать прибыль, отмечает издание.

"Следующего скачка цен (на нефть — ред.) не случится, пока трейдеры не будут уверены в том, что производители действительно снижают объемы добычи. В то же время увеличение буровой активности и, как следствие, добычи в США будут сдерживать рост цен", — рассказали агентству эксперты ANZ.

Как известно, сдерживает удешевление "черного золота" договоренность стран, входящих и не входящих в ОПЕК о сокращении добычи нефти.

30 ноября ОПЕК на заседании в Вене договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей.

10 декабря не входящие в ОПЕК страны согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение начинается с января, соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.