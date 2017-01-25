Нефть дешевеет на статистике из США

Сегодня "черное золото" марки Brent стоило 55,03 доллара за баррель.

Нефть, иллюстрация фото: finance-aid.ru

В среду, 25 декабря,снижаются на статистике Американского института нефти (API) о росте запасов "черного золота" в США.

Об этом пишет ПРАЙМ, ссылаясь на данные торгов.

По состоянию на 10:38 мартовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,74% — до 55,03 доллара за баррель, а на WTI — на 0,75%, составив 52,78 доллара.

"Запасы нефти в США выросли на 2,93 млн баррелей. При этом запасы бензина увеличились на 4,85 млн баррелей, дистиллятов — на 1,95 млн баррелей", — выяснили в API.

Напомним, 30 ноября в Австрии члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) договорились о снижении добычи "черного золота", до этого картель на неформальной встрече в Алжире согласовал ее ограничение.