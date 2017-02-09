Нефть дорожает на снижении запасов бензина в США

Сегодня "черное золото" марки Brent стоило 55,51 доллара за баррель.

Нефтяные вышки, иллюстрация Reuters

В четверг, 9 февраля,растут на информации, опубликованной в среду, по запасам нефтепродуктов в США (в частности, уменьшилось количество бензина).

Об этом пишет ПРАЙМ, ссылаясь на данные торгов.

По состоянию на 09:51 апрельские фьючерсы на Brent подорожали на 0,71% — до 55,51 доллара за баррель, а мартовские на WTI — на 0,73%, составив 52,72 доллара.

"Запасы бензина за неделю снизились на 0,9 млн баррелей, или на 0,3% — до 256,2 млн баррелей", — говорится в статье

Между тем аналитики ожидали роста показателя на 1,071 млн баррелей. "Запасы дистиллятов не изменились — были и остались 170,7 млн баррелей. Эксперты при этом прогнозировали рост на 0,3 млн баррелей", — отметили журналисты.

Напомним, 30 ноября 2016 года в Австрии члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) договорились о снижении добычи "черного золота", до этого картель на неформальной встрече в Алжире согласовал ее ограничение.