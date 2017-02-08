Нефть подешевела на данных о серьезном росте запасов в США

Сегодня "черное золото" марки Brent стоило 54,72 доллара за баррель.

Нефтяная вышка, иллюстрация analitikaua.net

В среду, 8 февраля,снижаются, отыгрывая данные Американского института нефти (API) о значительном увеличении объема запасов "черного золота" в США.

Об этом пишет ПРАЙМ, ссылаясь на данные торгов и Reuters.

По состоянию на 10:03 апрельские фьючерсы на Brent подешевели на 0,60% — до 54,72 доллара за баррель, а мартовские на WTI — на 0,84%, составив 51,73 доллара.

"Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 февраля, подскочили на 14,2 млн баррелей — до 503,6 млн", — выяснили в API.

Между тем аналитики ожидали увеличения показателя только на 2,5 млн баррелей. "Институт привел гигантские цифры запасов нефти... Это второй крупнейший по величине рост показателя в истории", — отметил брокер из OANDA Джеффри Халли.

Напомним, 30 ноября 2016 года в Австрии члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) договорились о снижении добычи "черного золота", до этого картель на неформальной встрече в Алжире согласовал ее ограничение.