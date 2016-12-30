Нефть подорожала на данных минэнерго США

Сегодня "черное золото" марки Brent стоило дороже 57 долларов за баррель.

Нефтяная вышка, иллюстрация investing.com

В пятницу, 30 декабря,выросли на данных министерства энергетики США о снижении в стране запасов нефтепродуктов.

Об этом пишет ПРАЙМ, ссылаясь на данные торгов.

По состоянию на 10:14, мартовские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,49% — до 57,13 доллара за баррель, а февральские на WTI — на 0,43%, составив 54 доллара.

"Коммерческие запасы "черного золота" в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 декабря, увеличились на 0,6 млн баррелей — до 486,1 млн", — выяснили в минэнерго.

В то же время запасы бензина сократились на 1,6 млн баррелей — до 227,1 млн (аналитики ожидали их роста), а дистиллятов снизились на 1,9 млн баррелей — до 151,6 млн. "Эксперты прогнозировали меньшее снижение — на 1,78 млн баррелей", — отметили журналисты.

Напомним, 30 ноября в Австрии члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) договорились о снижении добычи "черного золота", до этого картель на неформальной встрече в Алжире согласовал ее ограничение.