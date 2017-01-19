Нефть подорожала на данных о резком сокращении запасов в США

Сегодня "черное золото" марки Brent стоило 54,53 доллара за баррель.

Нефть, иллюстрация фото: finance-aid.ru

В четверг, 19 января,растут на данных Американского института нефти (API) о резком сокращении запасов "черного золота" в США.

Об этом пишет ПРАЙМ, ссылаясь на данные торгов и агентства Reuters.

По состоянию на 10:50 мартовские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,13% — до 54,53 доллара за баррель, а февральские на WTI — на 1,41%, составив 51,80 доллара.

"Запасы нефти в США снизились на 5,04 млн баррелей за неделю, завершившуюся 13 января", — выяснили в API.

Между тем аналитики, которых опросили журналистами, предполагали, что показатель уменьшится всего на 0,342 млн баррелей. Также на рынке сохраняются опасения по поводу увеличения добычи американскими производителями сланцевой нефти.

Ранее в Международном валютном фонде спрогнозировали, что в 2017 году средний уровень мировых цен на нефть вырастет до 51 доллара за баррель с 43-х в 2016-м. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.