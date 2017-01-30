Нефть продолжает дешеветь на статистике из США

Сегодня "черное золото" марки Brent стоило 55,42 доллара за баррель.

Нефтяная вышка, иллюстрация soc-in.com

В понедельник, 30 января,снижаются, продолжая отыгрывать данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США.

Об этом пишет ПРАЙМ, ссылаясь на данные торгов.

По состоянию на 10:18 апрельские фьючерсы на Brent подешевели на 0,18% — до 55,42 доллара за баррель, а мартовские на WTI — на 0,11%, составив 53,11 доллара.

"По итогам рабочей недели, завершившейся 27 января, число буровых установок в США выросло на 18 штук, или на 2,5% — до 712 единиц", — выяснили в Baker Hughes.

В годовом выражении показатель увеличился на 93 штуки (на 15%). "Количество нефтяных буровых установок выросло на 15 единиц (на 2,72%) — до 566 штук, а число газодобывающих установок — на три единицы (на 2,11%), составив 145 штук", — отметили журналисты.

Напомним, 30 ноября 2016 года в Австрии члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) договорились о снижении добычи "черного золота", до этого картель на неформальной встрече в Алжире согласовал ее ограничение.