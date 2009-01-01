Нефтяники пикетировали Кабмин

Пикетчики требовали от Кабмина продлить спецразрешения "Укрнафте" на добычу газа на ряде месторождений.
Пикетчики требовали от Кабмина продлить спецразрешения "Укрнафте" на добычу газа на ряде месторождений. При этом, на шести месторождениях добыча уже остановилась из-за непродления срока лицензий. На месторождения, срок действия лицензий на которые заканчивается в этом году, приходится 20% добычи нефти и 16% добычи газа "Укрнафты", сообщает "Главком".
Пикетчики говорят, что готовы к общеукраинскому страйку, если в Кабмине их не услышат.
В частности, по данным журналистов TСН, из-за непродления спецразрешений "Укрнафте" почти три месяца жители 8 сел на Сумщине находятся без газа. "По нашему району это 323 домохозяйства, плюс учреждения социальной сферы, которые находятся на этой территории", — сообщил журналистам первый заместитель Роменской РГА Владимир Татаринов.
видео: tsn.ua