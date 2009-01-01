Нет поводов для радости: что принесет украинцам пенсионная реформа

Эксперты дали оценки новшествам в пенсионной системе Украины, за которые проголосовал парламент, и с которыми теперь придется жить украинцам.

фото: ndp.org.ua

Законопроект предусматривает, что прожиточный минимум для пенсионеров, имеющих полный страховой стаж, составит 1452 гривны, а не 1312 как сейчас.

Повышение пенсионного возраста не предвидится, однако увеличивается страховой стаж, от которого будет зависеть, выйдет украинец на пенсию в 60 или 65 лет. Эксперты говорят об этом новшестве как о "скрытом повышении пенсионного возраста".

Так, если человек отработал 25 лет, он имеет право выйти на пенсию в 60 лет. У кого от 15 до 25 лет стажа — пенсию дадут в 63 года, а если менее 15-ти — то в 65 лет. С каждым годом будет увеличиваться минимальный стаж, и в 2028 году он достигнет 35 лет.

Одним из главных нововведений станет анонсированный на 1 января 2019 года запуск второго уровня пенсионной системы — накопительной. Речь идет о создании личных накопительных счетов.

Также Рада отменила 15-процентный налог на пенсии работающих пенсионеров. А таковых в Украине насчитывается более 600 тысяч. Кроме того, отменены спецпенсии для государственных служащих, судей, ученых и других. Эти категории граждан будут переведены на общую систему начисления пенсий.

Помимо прочего, отменено право на назначение пенсий за выслугу лет для работников образования, здравоохранения и прокуроров, которые могли выходить на пенсию досрочно. Исключение сделали лишь для военнослужащих и силовиков.

Эксперты рассказали "Главреду", чего ждать украинцам от пенсионных новшеств, а также что является положительными, а что отрицательными нововведениями пенсионной реформы.

Андрей Новак Главред Андрей Новак:

Нынешнюю пенсионную реформу в Украине можно описать следующей формулой: для 45-46% пенсионеров произошло повышение пенсий на 15% при сокращении на 35% и увеличении пенсионного стажа на 130% после обвала гривны на 250%.

Теперь по каждой цифре. Проголосованное парламентом коснется лишь 45-46% пенсионеров, то есть, только 5-6 миллионов пенсионеров из 12-ти, имеющихся сегодня в Украине.

Повышение пенсий для этих 45-46% пенсионеров произойдет в среднем на 15%. Но при этом на 35% произошло сокращение пенсий, поскольку снижен коэффициент пенсионного стажа с 1,35 до 1.

Кроме того, на 130% увеличен минимальный пенсионный стаж — с сегодняшних 15 лет до 35-ти.

И это все произошло при том, что на 250% произошел обвал курса национальной денежной единицы за последние три с половиной года: с 8 до 30 гривен за доллар, который правительство запланировало на следующий год. И именно со следующего года начнет действовать эта так называемая пенсионная реформа.

Но на самом деле никакой реформы нет, потому что пенсионная система, как была одноуровневой солидарной, так и осталась. Есть только обещание, что, возможно, с 2019 года заработает накопительный уровень пенсионной системы. Но это при условии, если в 2018 году Кабмин предложит, а Рада проголосует законодательную базу, необходимую для этого накопительного уровня. Но по факту на сегодняшний день правительство ничего подобного даже не предложило. Так что система как была одноуровневой, так и остается.

Позитивом можно назвать лишь то, что отменены специальные пенсии для всех, кроме военнослужащих и силовиков. Не знаю, считать ли позитивом то, что ликвидировано право врачей и учителей на назначение пенсий по выслуге лет. Это нельзя однозначно отнести ни к позитивам, ни к негативам.

Сам факт того, что хоть какое-то повышение пенсий происходит, для пенсионеров, конечно, положителен. Но это повышение всего лишь на 15%. И это после того, как за последние три с половиной года только официальная кумулятивная (совокупная) инфляция составляет 120%. И понятно, что эти 15% — это даже не повышение, а всего лишь частичная индексация кумулятивной инфляции за почти года. Не более того.

Владимир Лановой Главред Владимир Лановой:

Моя оценка пенсионной реформы — критическая. Прежде всего, очевидно, что власть никаких реформ проводить не хочет. Она выдает какие-то чисто технические шаги (вроде перерасчета пенсий) за невиданные доселе достижения. Хотя повышение пенсий, причем минимальное, — это совершенно не реформационные шаги.

Реформы — это такого рода изменения норм, правил, институтов, которые искореняют негативные явления и дают ход положительным процессам. В нынешней пенсионной реформе никаких положительных процессов нет, потому что результатом таких новшеств станет просто сокращение количества пенсионеров. Чиновникам нужны не 12 миллионов пенсионеров, а меньше — чтобы меньше тратить средств на них.

Но это не их дело — кому платить, кому нет. Существует общественный договор между работающими и ушедшими на отдых: работающие готовы поделиться частью доходов, чтобы содержать пенсионеров. За последние годы доходы пенсионеров упали в два-три раза. А снижать пенсии — это безнравственно. Не решать вопрос пенсий — безнравственно вдвойне.

Целью этих новшеств является просто отсрочка для части людей момента выхода на пенсию. И что таким людям делать? Тем более, если они не могут работать так, как работали, или если по тем или иным причинам они потеряли работу.

Ненормально и то, что эту норму ввели для тех людей, которые не могут исправить ситуацию. Если измеряется все такими категориями как 15, 25, 35 лет стажа, то вводить новшества нужно в отношении тех людей, у кого еще осталось хотя бы 10-20 лет до выхода на пенсию, чтобы они изменили свой образ жизни и решили, что нужно работать, а не сидеть с детьми или внуками. Это право людей — решать, чем им заниматься, что лучше для их семьи, что нужно делать. А вводить эти новации так, как это делается у нас, не предоставляя людям возможно исправить свое положение, подстроиться под эти нормы, это нецивилизованно и безнравственно.

Но главное, что правительство ничего не хочет менять в пенсионной системе, не хочет направлять деньги в Пенсионный фонд. Ведь для этого есть(!) возможности! Например, 1,5 миллиарда долларов, которые нашли на счетах бывшей власти и смогли мобилизовать. Почему бы их не направить на решение вопросов пенсионеров? А они эти деньги бросают на какие-то ремонты дорог — естественно, там никто не может проверить, сколько на самом деле было потрачено. Только бы не давать деньги людям…

Также немалые доходы на таможне — растет импорт, растет таможня, меньше взяток, соответственно, растут и доходы. Но власть решила часть этих сверхприбылей направлять опять-таки на ремонт дорог. Почему на дороги, а не на поддержание собственных людей?

Другие страны показали, как можно содержать пенсионеров. Например, в Норвегии и России были введены дополнительные налоги на экспорт нефти и газа, что позволило существенно поднять пенсии. Украина тоже имеет такие возможности. Например, экспорт зерна — он растет, нарушает внутренние пропорции. При этом у нас дефицит зерна на внутреннем рынке, из-за чего падает животноводство, не растет производство мяса птицы. Все, что только можно, выметается за границу. Так что налог на вывоз зерна был бы в наших условиях аналогичен налогу на экспорт нефти и газа.

Правительство не хочет сделать ничего для роста экономики и увеличения количества рабочих мест, а рабочие места — это отчисления в Пенсионный фонд.

Нужно что-то делать в начислении пенсии от фонда заработной платы. Следует переходить к накопительной системе и ввести налог, который будет на индивидуальные счета граждан отсчитывать деньги. Но, вместе с тем, для граждан следует снизить налог на заработную плату. Во всех странах Европы налог на заработную плату у бедных людей минимальный или нулевой. Так, в Польше средний налог на зарплату составляет 7%, а всего он от нуля до 25% — богатые платят больше, а бедные меньше. Когда человек платит 5% в бюджет, а 15-20% кладет на свой счет, для него это приемлемо, потому что значительная часть денег остается на жизнь. У нас же это невозможно, потому что мы до 18-20% платим в бюджет. Если мы еще 15-20% будем платить в Пенсионный фонд, то люди не смогут жить. Плюс — тарифы и т.д.

Система заблокирована, и никто ничего не хочет менять. А это был бы плюс для ресурсов пенсионной системы, потому что стало бы выгодно легализовать заработную плату и делать отчисления на свой же собственный счет.

К тому же, нам, безусловно, нужна стабильная гривна. Ведь если не будет стабильной гривны, эти накопительные счета очень быстро сгорят. В нормальных странах, например, европейских, делают привязку к евро. И даже если меняется курс, в евро все равно остаются накопления в пенсионном фонде. Так государства защищают людей.

А у нас все думают, как бы сократить число украинцев. И это просматривается во всем.

Олег Соскин Главред Олег Соскин:

В пенсионной реформе смешаны два подхода: система, по которой в Украине уже живет 12 миллионов пенсионеров, и система, по которой будут жить люди, достигнув пенсионного возраста. В первой части была брошена подачка украинским пенсионерам — в результате нынешней якобы пенсионной реформы у 9 миллионов пенсионеров из 12 миллионов немного поднимутся пенсии.

Но никто не говорит о тех людях, которые еще не вышли на пенсию, и им еще это только предстоит. В этой части никакой реформы нет — есть геноцид.

Принято положение о том, что с работающих пенсионеров не будут взымать 15-процентный налог. Это — позитив, если так будет. Пока что окончательного варианта нет. Ведь это серьезная несправедливость — пенсионеры, которые всю жизнь работали и сейчас продолжают. Они уже заработали пенсию, делая отчисления в солидарный фонд. Сейчас с них нельзя брать отчисления на пенсию в Пенсионный фонд, потому что они уже свой долг выполнили, а работают не от хорошей жизни, а потому что не хватает денег на жизнь. Но, тем не менее, они вынуждены в свое свободное время вместо того, чтобы отдыхать, ездить в другие страны, как делают пенсионеры на Западе, работать дальше. То есть, еще часть своей жизни они тратят на то, чтобы добывать дополнительные средства.

С них за что берется отчисление в Пенсионный фонд? Это же нонсенс.

Также в пенсионной реформе предусмотрена некоторая индексация. Но опять-таки, мы еще не знаем, какой будет окончательная редакция закона. Не известно, оставят за правительством норму индексации на год или этот показатель внесен в закон? Будет учитываться уровень инфляции, уровень реальной заработной платы (какой — минимальной или средней? или вообще прожиточного минимума?)? Эта неопределенность — тоже нехорошо.

Это все касается тех, которые уже имеют пенсии.

Что касается второй части людей... Они оказываются в колоссальном проигрыше. Ведь сохраняется солидарная система, общий котел. Вместе с тем повышается стаж, необходимый для получения пенсии, до 35 лет. То есть человек, чтобы заработать какую-то солидарную пенсию, копеечную, очень маленькую, должен трудиться столько лет, отдавая в солидарный "котел" едва ли не четвертую часть своих доходов. Это абсолютно несправедливо.

Если человек наработал меньше 35 лет, значит пенсию он не заработал, а будет лишь какая-то социальная помощь, очень маленькая.

Специальные пенсии оставили только для военнослужащих и силовиков. На этапе войны такое возможно. Но когда войны не будет, зачем их оставлять? Т.е., этот момент снова нужно будет пересматривать. Потому следовало уточнить, что это возможно только в условиях войны, и что это касается только тех людей, которые находятся на линии фронта. А то, что этой ясности нет, неправильно.

Следующий момент — это повышение пенсионного возраста в будущем до 65 лет, а для мужчин позже и до 67 лет хотят повысить. А средняя продолжительность жизни мужчины сейчас 66 лет. Это что, получается, что мужчины должны будут после работы сразу отправляться на кладбище, а пенсию получать не будут?

Также не персонифицировано отчисление пенсий. Я давно говорю о том, что Украине следует отказаться от солидарной системы. Если вы хотите, чтобы люди обязательно отдавали часть денег в Пенсионный фонд, значит, каждый человек должен иметь персонифицированный счет в банке. Может, это должен быть банк, в котором была бы часть государственного капитала для гарантии. И это должны быть счета людей. Причем эти счета должны иметь депозитную природу. Они должны носить антидевальвационный характер.

Скажем, сколько девальваций пережили такие, как я, кому более 60 лет, и кто работал всю жизнь: раньше был советский рубль, потом — украинский карбованец, потом — гривна. Раньше один доллар был 2 гривны, а сейчас — 27. А ведь мы же все время отчисляли деньги в Пенсионный фонд. Гривну ввели в 1996 году. 20 лет я платил деньги по новой системе. Но если мою пенсию — больше 3 тысяч гривен — перевести в ту систему, когда доллар был по 2 гривны, то пенсия у меня должна составлять 1,5 тысячи долларов тогда!

Вот в чем фокус! А так, получается, что это обман. Если идет постоянная девальвация, порча национальной валюты, то создать эффективную систему начисления пенсий невозможно. Таким образом, не предусмотрена индексация пенсий в зависимости от уровня девальвации, обесценивания национальной валюты по отношению к другим свободно-конвертируемым валютам и золоту. Этого механизма нет.

Вышеперечисленные проблемы и недостатки нынешней пенсионной реформы свидетельствуют о том, что готовилась она в явной спешке, явно в угоду МВФ и явно против десятков миллионов людей. И ничем хорошим это не закончится.

Надежда Майная