Ни иллюминации, ни кожи с перфорацией. "Спецтехноэкспорт" отказался от люксовых Land Cruiser и Audi A8

Оборонщики хотели, чтобы отделка салона была с ромбовидной прострочкой и никакой другой.
Об этом со ссылкой на систему "Прозорро" сообщают "Наші гроші".
13 сентября была отменена закупка четырех автомобилей на 4 млн 850 тыс. грн из-за "отсутствия дальнейшей потребности". Планировалось приобрести три Toyota Camry Elegance и один Toyota Land Cruiser 200 Special Edition.
Учитывая цены в салонах, самым дорогим в этой закупки должен был стать внедорожник, который может стоить от 100 тыс. долл. В тендерной документации указано, что черный Land Cruiser должен был иметь следующие опции: светодиодная иллюминация интерьера, отделка салона комбинированной полуанилиновой кожей с перфорацией и ромбовидной прострочкой, обогрев лобового и заднего стекла с автотаймером, система оповещения о смене полосы движения — LDA, система камер кругового обзора с функцией панорамного вида (1 фронтальная и 2 боковых — MTM (Multi-Terrain Monitor)), задние сиденья с двухрежимным подогревом (боковые сиденья), система контроля и информирования об усталости водителя, подушки безопасности для коленей водителя и переднего пассажира, система беспроводной зарядки по протоколу Qi.
Легковые Toyota Camry в комплектации Elegance могут стоить 800—900 тыс. грн, пишет издание.
26 августа "Спецтехноэкспорт" отменил закупку трех автомобилей Audi на 5,40 млн грн из-за отсутствия минимум двух участников тендера. Планировалось приобрести Audi A6 2.0 TFSI Quattro, Audi A6 2.0 TDI Quattro и Audi A8 3.0 TDI Quattro Long.
В этой закупке самым дорогим выглядит Audi A8, который может стоить от 80 тыс. долл. В тендерной документации указаны желаемые опции: двигатель объемом 2967 см3, подогрев передних и задних сидений, отделка сидений кожей, подъемно-сдвижной стеклянный люк, климат-контроль 4-зональный, защита от бокового удара.
Издание напомнило, что до указанных закупок "Спецтехноэкспорта" в этом году самыми дорогими автомобилями, которые пытались приобрести госструктуры через систему "Прозорро", были кроссовер Infiniti Q70 за 1,40 млн грн для "АТП Черкасского областного совета" и Audi Q7 3.0 TDI quattro S line за 2 млн 050 тыс. грн для ОАО "Днестровская ГАЭС".
Ранее "Главред" сообщал, что в 2016 году экономия от использования ProZorro составила 5 млрд грн.
фото: nashigroshi.org