Новая система газоочистки на ММК им. Ильича позволит сократить выбросы пыли в атмосферу на 90%.

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича на своей аглофабрике запустил работу первой очереди новой системы газоочистки. Это самый экологический проект в истории независимой Украины.

Новая система газоочистки на ММК им. Ильича / metinvestholding.com

Такая система очистки агломерационных газов позволит снизить на 90% выбросы пыли и на 43% выбросы оксидов серы. Итальянская компания Termokimik Corporation поставила для проекта оборудование и необходимые технологии. Общие инвестиции Группы Метинвест в реконструкцию аглофабрики составляют 220 млн долларов. Об этом говорится на сайте Группы Метинвест

В апреле уже завершен важный этап проекта, уже запущен фильтр рукавного типа. После завершения наладки и тестирования систему переведут в режим промышленной эксплуатации.

"Метинвест за прошлый год обеспечил более 10% всех промышленных инвестиций нашей страны. Компания дает пример всем, что нужно инвестировать в экономику и экологические проекты. Если отечественные инвесторы не будут развиваться в нашей стране, западные не придут никогда", – сказал народный депутат Украины Вадим Новинский.

Реконструкция аглофабрики ММК имени Ильича стартовала в 2015 году. В течение трех последних лет состоялся капитальный ремонт 8 из 20 агломашин. А уже до конца 2020 года все 12 агломашин подключат к новым системам очистки.

"У нас есть четкая программа экологической модернизации наших предприятий в Мариуполе, которую мы разработали вместе с местными властями и обществом. В 2020-2021 году мы по большинству наших объектов будем на уровне лучших мировых стандартов по выбросам. В Украине делается множество частично экологических проектов, но проектов такого масштаба как реконструкция аглофабрики комбината имени Ильича, направленных исключительно на экологию, больше нет. Мы хотим, чтобы мариупольцы с удовольствием жили в этом городе, работали и растили своих детей. чтобы процветали и предприятийя и Мариуполь", – рассказал Юрий Рыженков, генеральный директор Группы Метинвест.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко считает, что полная реализация проекта экологической модернизации аглофабрики позволит сократить выбросы пыли в атмосферу на 90%. При этом аглофабрика будет работать, обеспечивать Мариуполь рабочими местами, мариупольцев – достойной заработной платой, а городской бюджет наполнит налогами.

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