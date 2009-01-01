Новоазовску грозит блэкаут. У оккупантов сорвался запуск ветроэлектростанции

Ранее в ДНР был разработан проект по ЛЭП между Тельманово и Новоазовском.

Новоазовску грозит блэкаут Алексей Постоев

продолжают попытки исправить критическую ситуацию в энергетике в оккупированной части Новоазовского района

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, оккупанты пытаются восстановить функционирование двух ветрогенераторов "Новоазовского ветропарка", оборудование которого в январе 2017 г было частично уничтожено и сдано на металлолом боевиками 9-го омшп мп 1-го АК ДНР. Для запуска генераторов боевики привлекли двух специалистов (программиста и инженера указанного предприятия), проживающих на временно оккупированной территории.

Однако последним не удалось "обойти" защиту системы ветроэлектростанции, которая запускается по централизованному пульту, расположенному на контролируемой Украиной территории. Ранее в ДНР был разработан проект и начаты работы по строительству линии электропередач ЛЭП-35, которая, согласно планов, должна соединить Бойковское (Тельманово) и Новоазовск, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что половине ДНР грозит блэкаут — Украина электричество не дает, а своего не хватает.

На оккупированной части Новоазовского района в электрических сетях едва удается поддерживать напряжение на уровне 170 В. С началом зимнего периода возможно автоматическое отключение электричества на большей части оккупированных территорий Новоазовского, Бойковского и других районов в связи с ожидаемыми пиковыми падениями напряжения в сети.