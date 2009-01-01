Нужно убрать налоговую милицию и создать Службу финансовых расследований — нардеп

Нужно забрать у СБУ, МВД, прокуратуры, налоговой милиции соответствующие функции и передать их службе финансовых расследований, говорит Максим Бурбак.

Максим Бурбак Народный фронт

Фракция "Народного фронта" выступает с инициативой создания Службы финансовых расследований.

Об этом с парламентской трибуны заявил руководитель фракции Максим Бурбак, представляя предложенные "Народным фронтом" шаги для развития страны и выхода из кризиса.

"В качестве премьер-министра Арсений Яценюк дважды вносил в Верховную Раду законопроект о Службе финансовых расследований. Тогда члены парламента его не поддержали", — напомнил Бурбак.

"Мы предлагаем создать службу финансовых расследований: забрать у СБУ, МВД, прокуратуры, налоговой милиции соответствующие функции и передать их гражданской службе финансовых расследований", — подчеркнул руководитель фракции.

Он также отметил, что необходимо завершать налоговую реформу.

"Мы создали электронные кабинеты для налогоплательщиков. Есть электронные сервисы. И уплата налогов должна происходить на основе документов, а не на основе личного общения с бухгалтерами и давления. На основе факта финансового результата, а не на основе спущенного сверху плана", — подчеркнул Бурбак.