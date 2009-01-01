Нужны срочные действия для энергонезависимости Украины от РФ и фейковых "республик" Донбасса — нардеп

Кабмин должен разработать комплекс мер по диверсификации источников поставки угля, говорит Максим Бурбак.

Максим Бурбак в Верховной Раде УНИАН

Правительство должно запретить торговлю с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, утвердив перечень товаров и предметов, которые можно перемещать через линию разграничения.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента.

"Правительство в срочном порядке должно запретить торговлю с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, утвердив исчерпывающий перечень товаров и предметов, которые можно возить через линию разграничения в обе стороны. Речь должна идти исключительно о товарах, закупленных или проданных предприятиями, зарегистрированными на территории Украины и платящими налоги в бюджет Украины", — заявил Бурбак.

Он отметил, что эти действия необходимы для недопущения роста цен и тарифов, остановки предприятий и давления на валютный курс.

Руководитель фракции заявил также, что Кабмин должен, руководствуясь решением СНБО, разработать комплекс мер по диверсификации источников поставки угля и других ресурсов.

"Правительство должно разработать и воплотить на основании решения СНБО комплекс мер по диверсификации источников поставки угля и других ресурсов. На первом этапе необходимо достичь покрытия 30% общих нужд в антрацитовом угле из источников за пределами России и оккупированных территорий", — подчеркнул Бурбак.

"Должны быть сформированы резервы топлива, альтернативные линии ЛЭП для территорий, которые сейчас получают электричество с оккупированных территорий. Также следует разработать и обеспечить реализацию программы строительства новых энергоблоков и реконструкции существующих энергоблоков тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, на которых используется уголь антрацитовой группы — для обеспечения применения ими угля газовой группы отечественной добычи", — подчеркнул Бурбак.

Он отметил необходимость принятия решения энергетической независимости Украины от России и фейковых "республик" Донбасса, добавив, что президент Украины должен представить и утвердить в парламенте план освобождения Крыма и Донбасса, частью которого должны быть порядок отношений с оккупированными территориями.