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Обозреватель объяснил, как армия Украины становится молодым военным тигром

Сегодня, 09:51

Нам приготовиться к 2020 году на переговоры о вступлении в НАТО

Олег Пономарь 3
Олег Пономарь Facebook Олега Пономаря
Подписание президентом Петром Порошенко "реформаторского" госбюджета на 2017 год поможет укрепить украинскую армию, постепенно превращая ее молодого военного тигра.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Бюджет на 2017 год подписан. Более 5% на оборону — прекрасные цифры. Продолжаем с помощью наших друзей и союзников из НАТО строить новую армию. При помощи инструкторов, оружия, технологий из США, Канады, Великобритании, Польши и Литвы мы должны построить самую сильную и злую (в хорошем смысле слова) армию Европы. Старушке такой молодой военный тигр не помешает", — считает политолог.

"Также будем с нетерпением ожидать (как и варшавский) саммит НАТО в Брюсселе-2017, который пройдет в новом хэд-офисе Альянса. После Саммита начнутся официальные переговоры о вступлении в НАТО нашей братской Грузии. Ну и нам приготовиться к 2020 году", — подытожил Олег Пономарь.

Ранее "Главред" сообщал, что ВСУ снимают с консервации новые комплексы "Точка-У".

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Пономарь, обозреватель, эксперт, политолог, Порошенко, госбюджет, ВСУ, военный тигр, НАТО
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