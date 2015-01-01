Обозреватель объяснил, как армия Украины становится молодым военным тигром

Нам приготовиться к 2020 году на переговоры о вступлении в НАТО

Олег Пономарь Facebook Олега Пономаря

поможет укрепить украинскую армию, постепенно превращая ее молодого военного тигра.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Бюджет на 2017 год подписан. Более 5% на оборону — прекрасные цифры. Продолжаем с помощью наших друзей и союзников из НАТО строить новую армию. При помощи инструкторов, оружия, технологий из США, Канады, Великобритании, Польши и Литвы мы должны построить самую сильную и злую (в хорошем смысле слова) армию Европы. Старушке такой молодой военный тигр не помешает", — считает политолог.

"Также будем с нетерпением ожидать (как и варшавский) саммит НАТО в Брюсселе-2017, который пройдет в новом хэд-офисе Альянса. После Саммита начнутся официальные переговоры о вступлении в НАТО нашей братской Грузии. Ну и нам приготовиться к 2020 году", — подытожил Олег Пономарь.

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