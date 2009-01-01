Обозреватель объяснил позитив для Украины от выхода США из климатического соглашения

Нефть и газ нужно активно качать и продавать, пока они сто́ят каких-то денег, пишет Олег Пономарь.

Олег Пономарь Facebook Олега Пономаря

Заявление президента Дональда Трампа о том, что, может иметь для Украины положительное значение.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Мы заканчиваем мега-насыщенную неделю — пятница. Что на десерт? США вышли из Парижского климатического соглашения, которое ограничивало вредные выбросы в воздух. Прокомментирую", — пишет политический эксперт.

"Как я не раз писал, Трамп — ставленник, представитель и лоббист очень большого бизнеса США, транснациональных нефтегазовых корпораций (но также ВПК — контракт на продажу оружия шейхам на несколько сот млрд долл. и др.). И вчерашнее решение выходит из этого. Также уже было решение Трампа разрешить строительство двух нефтепроводов из Канады в США и похожее решение по выбросам внутри США. Также Трамп выступает за более активную (чем при Обаме) продажу стратегического нефтяного запаса США и т.д. То есть, пока не наступила "эра Теслы" (Маска) полностью, нефть и газ нужно качать активно и продавать активно — пока нефть и газ сто́ят каких-то денег. Поэтому для Украины в этом решении есть позитив — нефть дешевле. И поэтому Трамп пока не может уйти на покой — он не принял еще все непопулярные решения", — говорит обозреватель.

Он добавил, что бывший вице-президент США Джо Байден объявил о создании комитета политических действий: "В прошлом году я писал, что о Байдене мы еще услышим (в хорошем смысле слова), не переживайте. Может это будущий президент США?"

По лозунгом "Больше санкций — хороших и разных" политолог сообщил, что власти Черногории запретили въезд 149 гражданам России, которые активно поддерживают политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Среди попавших в черный список — вице-премьер Рогозин, Патрушев, Кадыров, олигарх Малофеев, замгенсека "Единой России" Железняк и другие.

"Минфин США наложил санкции на три российские компании за связи с КНДР. В черный список были включены АО "Независимая нефтегазовая компания" экс-главы "Роснефти" Худайнатова, сбытовая "дочка" ННК — АО "ННК-Приморскнефтепродукт" и компания Ardis-Bearings LLC. Также в него попал гражданин РФ Мичурин, связанный с компанией Korea Tangun Trading Corporation", — пишет эксперт.

Кроме того, он объяснил в переводе на "человеческий язык", что значит разрешение Евросоюза Украине продать ЕС товаров сверх нормы.

"Европарламент проголосовал за предоставление Украине дополнительных автономных торговых преференций вне действия положений о зоне свободной торговли. Это, в частности, овес, мед, кукуруза, а также 23 вида промышленных товаров, среди которых — удобрения, обувь, некоторые металлы и электронное оборудование", — рассказал Олег Пономарь.

Напомним, в 2016 году Украина в ООН подписала Парижское соглашение по климату.