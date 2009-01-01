Огромные потери. Почему санкции Евросоюза против России ударили по Украине

ЕС не спешит открыть свой рынок для украинской продукции, говорит Виктор Суслов.

Виктор Суслов Главред

за аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса, и ответное эмбарго РФ ударили и по Украине.

Об этом заслуженный экономист, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал в комментарии "Главреду".

"В Украине почему-то бытует ошибочное мнение, что санкции против России выгодны для нашей страны. Но поскольку санкции против РФ оборачиваются санкциями Москвы против Евросоюза и, в том числе, против Украины, мы несем огромные потери от них", — говорит экономист.

"Сегодня экономическое положение Украины намного хуже, чем России. И тот, кто делает ставку на то, что Россия под давлением санкций обрушится, скорее всего, ошибается. Россия и Евросоюз выдерживают взаимные санкции, а вот Украина — нет", — посетовал эксперт.

"Политика санкций против России, и даже политика усиления этих санкций, была бы приемлема для Украины, если бы Евросоюз компенсировал Киеву экономические потери от санкций. Однако ЕС не спешит открыть свой рынок для украинской аграрной продукции, не размещает в Украине крупные заказы на покупку, например, наших самолетов, не переносит в Украину крупные промышленные предприятия, и не делает инвестиции", — подчеркнул экс-министр.

"Известно, что идеи о снятии санкций чаще всего появляются в заявлениях политиков в Италии и Франции. Звучат такие идеи и в Чехии. В Германии и в Польше, пожалуй, нет. Но позиция этих стран во многом будет определяться позицией США. Мы не должны забывать, что есть страны, которые традиционно исторически идут в русле политики США, например, Польша. Так что позиция Польши и дальше будет определяться позицией Соединенных Штатов. То же касается и позиции Германии. Поэтому глобальные изменения, ожидаемые в американской политике, скорее всего, повлияют и на политику европейских стран", — резюмировал Виктор Суслов.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему санкции ЕС против России за Крым и Донбасс были неэффективны

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