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Охранка пожаловалась главарям: ЛНР "засыпали" фальшивыми рублями

Сегодня, 10:17

Купюры мелкого номинала сделаны более профессионально, чем крупные, отметили в "министерства госбезопасности" пседореспублики.

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Рубли, иллюстрация pikabu.ru
"Министерства госбезопасности" самопровозглашенной ЛНР (МГБ, охранка) доложила главарям псевдореспублики, что на захваченной части Луганской области началась "эпидемии" распространения фальшивых российских рублей.

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт уточнил, что поддельная валюта в большом количестве найдена в обороте в Луганске, Перевальске, Алчевске и Лутугино.

"В докладе говорится, что распространяются купюры различных номиналов, при этом купюры мелкого номинала исполнены более профессионально и качественно, нежели крупные", — отметил политик.

Кроме того, по данным террористов, "в южных районах (Свердловск, Ровеньки, Антрацит) фальшивые денежные знаки в обороте практически не обнаружены или выявлены в незначительных количествах".

Ранее экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, дипломат Роман Безсмертный заявил, что в последние три месяца Россия минимизировала финансирование боевиков.

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Донбасс, Луганщина, ЛНР, рубли, МГБ, главари, Тымчук, МГБ ЛНР
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