Охранка пожаловалась главарям: ЛНР "засыпали" фальшивыми рублями

Купюры мелкого номинала сделаны более профессионально, чем крупные, отметили в "министерства госбезопасности" пседореспублики.

Рубли, иллюстрация pikabu.ru

(МГБ, охранка) доложила главарям псевдореспублики, что наначалась "эпидемии" распространения фальшивых российских рублей.

Об этом нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт уточнил, что поддельная валюта в большом количестве найдена в обороте в Луганске, Перевальске, Алчевске и Лутугино.

"В докладе говорится, что распространяются купюры различных номиналов, при этом купюры мелкого номинала исполнены более профессионально и качественно, нежели крупные", — отметил политик.

Кроме того, по данным террористов, "в южных районах (Свердловск, Ровеньки, Антрацит) фальшивые денежные знаки в обороте практически не обнаружены или выявлены в незначительных количествах".

Ранее экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, дипломат Роман Безсмертный заявил, что в последние три месяца Россия минимизировала финансирование боевиков.