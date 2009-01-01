Опубликован рейтинг самых богатых людей мира, среди них 6 украинцев

Самый богатый из украинцев — Ринат Ахметов с состоянием 4,6 млрд долл.

Ринат Ахметов.

Журнал Forbes опубликовал ежегодный список миллиардеров мира, среди который шестеро украинцев.

Самый богатый из них — Ринат Ахметов с состоянием 4,6 млрд долларов, пишет Обозреватель.

Возглавляет список самых богатых людей мира основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 86 миллиардов долларов. Гейтса за последние 23 года 18 раз называли самым богатым человеком планеты; за прошедший год его состояние выросло более чем на 10 миллиардов. Второе место — инвестор Уоррен Баффет (75,6 миллиарда долларов).

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Третье место занял основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 72,8 миллиарда долларов. Безос заработал за год 27,6 миллиарда — больше, чем кто-либо из других миллиардеров в списке Forbes. Владелец сети магазинов одежды Zara Амансио Ортега с 71,3 миллиарда расположился на четвертом месте, на пятой строчке с 56 миллиардами находится создатель Facebook Марк Цукерберг.

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Напомним, Ахметов вылетел из рейтинга 500 богатейших людей мира, составленного агентством Bloomberg.