От выбора врача до повышения стоимости билетов на поезда. Что изменится для украинцев в апреле

В апреле получат большие пенсии бывшие военные.

Украинцев ждут изменения ru.slovoidilo.ua

В апреле 2018 года в Украине вводятся новые правила медицины , цены на газ и меняется система погашения долгов по зарплате.

Выбор врача

Кампания по выбору врача стартует в апреле, при этом можно будет выбрать своего медика.

Нововведение касается врачей первичного звена: терапевтов, педиатров, семейных врачей. С медиком необходимо подписать соглашение.

Сам врач может отказать подписывать декларации, если он уже набрал максимальное количество пациентов.

При этом подписывать соглашения можно будет только с теми больницами, которые подключены к системе "Электронное здоровья".

Пенсии для военных

В апреле получат большие пенсии бывшие военные. В Кабмине обещали, что в среднем повысятся пенсии на 1500 грн. При этом суммы выплат увеличили "задним числом" — с 1 января 2018 года.

C апреля также изменится порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам.

Повышение цен на электроэнергию и RAB тарифы

Станут выше и тарифы на электроэнергию.

Оптовая рыночная цена на электроэнергию с 1 января повысилась на 9,5%, а с 1 апреля — еще на 6,1%.

Это приведет к росту стоимости водоснабжения в ряде городов на 6-17%.

С апреля Нацкомиссия вправе утверждать новые тарифы для облэнерго. Они предусматривают выделение отдельной части прибыли на модернизацию электросетей.

Эксперты соглашаются, что со временем подорожание электричества не избежать, пишет ВВС.

Взыскание задолженности по зарплате

С 1 апреля 2018 года с недобросовестных предпринимателей будут взимать задолженность за длительную невыплату зарплаты.

К такому антирейтинга вошли предприятия всех форм собственности.

Будут созданы мобильные штабы и группы, которые будут выезжать на конкретные предприятия, где есть проблемы с выплатой зарплат.

Цены на газ

Цены на газ для промышленности с 1 апреля увеличиваются на 7,4-9,8%.

Эксперты не прогнозируют прямого влияния тарифов на газ для промышленности на общую инфляцию в Украине, однако они опосредованно и постепенно повлияют и на общий уровень цен на товары и услуги.

Повышение цен на железнодорожные перевозки

В апреле планируют повысить стоимость билетов на поезда на 12%, еще на столько же — в октябре.

"Укрзализныця" объясняет подорожание общим ростом цен. При этом компания обещает улучшить качество пассажирских перевозок, модернизировать и закупить новые вагоны.

Наказание за некачественную продукцию

С 4 апреля более жесткими станут санкции в отношении недобросовестных производителей пищевых продуктов.

Ранее проверки производителей проводили один раз в два — пять лет. Согласно новому законодательству такой контроль станет ориентированными на риски и будет проводиться в зависимости от необходимости.

За нарушение закона предусмотрены санкции. В правительстве сообщили, что сумма штрафа для юридических лиц может достигать 70 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Минздраве разъяснили, какие документы теперь нужны ребенку после отмены "Медицинской карты ребенка".