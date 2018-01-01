Отключение горячей воды и электричества: киевлян предупредили о грядущем коллапсе

Киеву грозит срыв нового отопительного сезона.

Киевляне могут остаться без горячей воды КиевВласть

С 1 августа 2018 года киевляне могут остаться без горячей воды . Причиной коллапса может стать вопрос правопреемственности долгов "Киевэнерго" перед Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины".

Как заявил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" 1 августа должно получить в управление генерирующие объекты столицы ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, однако "Нафтогаз" отказывается заключать договор на поставки газа компании, пока она не признает правопреемственность долгов "Киевэнерго".

Он пояснил: "Сейчас 7 тыс. домов без горячего водоснабжения. Часть из них — это гидравлические испытания, но если вопрос не будет решен, то город будет без горячей воды, кроме зоны обслуживания Дарницкой ТЭЦ", — сказал Пантелеев.

По его словам, что с 1 августа могут начаться перебои с электроснабжением, а также существует угроза срыва отопительного сезона.

"Угроза срыва (отопительного сезона, – ред.) есть, если в этом деле не будет найден разумный компромисс. Более того, мы приближаемся к 1 августа, когда город возвращает в управление общины Киева ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, которые кроме тепла, производят электроэнергию, и вопрос снабжения этих объектов газом является очень актуальны. Если вопрос не решится, могут быть перебои с электроснабжением", — добавил Пантелеев.

Ранее сообщалось об отключении холодной воды в связи с профилактическим ремонтом городской сети водоснабжения.

Напомним, в "Киевводоканале" предупреждали, что из-за прекращения поставок и остановки производства жидкого хлора на "Днепроазоте" могут быть проблемы с последующим обеззараживанием питьевой воды.

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