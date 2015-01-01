Отопление, электроэнергия и молочка. Названы самые подорожавшие в 2016 году услуги и продукты

Инфляция в декабре 2016 года, по сравнению с ноябрем 2016 года замедлилась до 0,9% с 1,8%, зафиксированных месяцем ранее.
Об этом идет речь в сообщении на сайте Государственной службы статистики.
Инфляция в декабре 2016 года, по сравнению с ноябрем 2016 года замедлилась до 0,9% с 1,8%, зафиксированных месяцем ранее.
Согласно приведенным данным, за год больше всего выросли цены на горячую воду и отопление — на 88%, электроэнергию — на 60%, масло — на 29,6%, молоко — на 23,3%, алкогольные напитки — на 22,5%.
В годовом выражении снижение цен зафиксировано на овощи на 28,6%, яйца — 9,6%, фрукты — 6,5%.
Госстат напоминает, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
Напомним, ранее аналитики группы ICU сообщили, что главными движущими силами роста экономики Украины в 2017 году будут увеличение потребления и инвестиции в основной капитал.