Отопление, электроэнергия и молочка. Названы самые подорожавшие в 2016 году услуги и продукты

Инфляция в декабре 2016 года, по сравнению с ноябрем 2016 года замедлилась до 0,9% с 1,8%, зафиксированных месяцем ранее.

Названы самые подорожавшие в 2016 году услуги и продукты фото: ua.all.biz

Инфляция в Украине в 2016 году (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) снизилась до 12,4% по сравнению с инфляцией 43,3% в 2015 году, и достигла минимального значения за последние 2 года.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Государственной службы статистики.

Инфляция в декабре 2016 года, по сравнению с ноябрем 2016 года замедлилась до 0,9% с 1,8%, зафиксированных месяцем ранее.

Согласно приведенным данным, за год больше всего выросли цены на горячую воду и отопление — на 88%, электроэнергию — на 60%, масло — на 29,6%, молоко — на 23,3%, алкогольные напитки — на 22,5%.

В годовом выражении снижение цен зафиксировано на овощи на 28,6%, яйца — 9,6%, фрукты — 6,5%.

Госстат напоминает, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, ранее аналитики группы ICU сообщили, что главными движущими силами роста экономики Украины в 2017 году будут увеличение потребления и инвестиции в основной капитал.