"Отжим" украинского завода в Енакиево. Часть коллектива уже уволилась — "Доктор Смерть"

На Енакиевском металлургическом заводе будут сокращения, считает Чернов.

С Енакиевского металлургического завода якобы уволились около 50 сотрудников Фейсбук А.Чернова

В захваченномЕнакиево Донецкой области из-за "национализации" уволилась небольшая часть коллектива Енакиевского металлургического завода (ЕМЗ, входит в состав "Метинвеста").

Об этом врач из города Александр Чернов, которого росСМИ называют "Доктор Смерть", написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что многие "непростые" работники уже пробивают возможность перевода на другие предприятия "Метинвеста".

"В связи с "национализацией", часть трудового коллектива ЕМЗ… — надо, признать, пока совсем небольшая: лишь до полусотни работников из почти 5 тыс. "штатников" — прогнозируемо написали заявления об увольнении с отработкой 2-недельного срока", — отметил медик.

По словам активиста, разумеется, это только первые желающие за 3 дня марта покинуть "утопающий корабль".

"Ясно, что их будет в разы, если не на порядок больше — уже в ближайшие недели. Это не считая неминуемо грядущих сокращений: так "подрядчикам" уже дали понять, что из 2500+ в ближайшие месяцы останется едва ли половина...", — добавил Чернов.

Напомним, с 1 марта на Донбассе главари самопровозглашенных ДНР и ЛНР — Александр Захарченко, Игорь Плотницкий — в ответ на торговую и транспортную блокаду подконтрольной боевикам территории начали "национализировать" работающие там украинские предприятия.

Узнать мнения экспертов насчет затеянного террористами "отжима" можно в статье "Главреда" — "Национализация" украинских предприятий по-ЛДНРовски: последствия для боевиков и Киева.